Yamal sur le Ballon d'or : « Je ne vais pas me mettre à supplier »

Yamal sur le Ballon d'or : « Je ne vais pas me mettre à supplier »

Circulez, il n’y a rien à voir. Si les journalistes espagnols attendaient des déclarations fracassantes de la part de Lamine Yamal, ils ont dû être déçus .

Yamal estime qu’il n’a pas besoin de faire campagne

Présent en conférence de presse à la veille de la réception de Feyenoord mercredi, le jeune champion du monde espagnol s’est montré sur la réserve au moment de répondre aux questions sur le Ballon d‘or : « J e n’ai pas besoin de faire campagne pour le Ballon d’or. Je suis fier de mon équipe et de ma sélection, nous sommes champions du monde et j’ai gagné la Liga, je ne peux pas demander mieux. C’est votre travail, je ne vais pas me mettre à supplier. » …

MB pour SOFOOT.com