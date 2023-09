Yamal profite de la blessure d’Asensio pour battre deux records avec l’Espagne

Marco pleure, Lamine sourit.

Après son début de saison canon avec le PSG, Marco Asensio a connu un retour sur terre brutal, vendredi. Alors que l’Espagne menait déjà 4-0 face à la Géorgie de Willy Sagnol (7-1 score final), le néo-Parisien a quitté la pelouse juste avant la pause. Le malheur de l’ancien Madrilène a toutefois abouti à un double record de précocité pour Lamine Yamal, entré à sa place et devenu par la même occasion le plus jeune joueur de l’histoire de la Roja , à 16 ans et 57 jours. Née en 2007, la pépite du Barça lancée au printemps dernier par Xavi en a profité pour devenir, au passage, le plus jeune joueur à marquer, à la 74 e minute.…

AHD pour SOFOOT.com