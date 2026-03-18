Yamal et Lewandowski battent des records contre Newcastle

Le Guinness des records pour une équipe, la Guinness tout court pour l’autre. Barcelone a torpillé Newcastle (7-2) pour se qualifier en quarts de finale de Ligue des champions, inscrivant sept buts en C1 pour la première fois depuis un 7-0 contre le Celtic en septembre 2016. Pour que la fête soit parfaite, l’équipe de Hansi Flick a battu trois records : deux pour les viocs, un pour les djeun’s.

Inzaghi effacé des tablettes

Prime à la jeunesse : à 18 ans et 248 jours, Lamine Yamal est devenu ce soir le plus jeune joueur à atteindre la barre des dix buts en Ligue des Champions. Côté seniors, Robert Lewandowski, qui a 19 ans de plus que son coéquipier, est devenu le joueur le plus âgé à marquer un doublé en ligue des champions , après Pipo Inzaghi. Il est aussi le premier joueur de l’histoire de la Ligue des champions à marquer contre 41 adversaires différents en Ligue des Champions. Le Barça va disputer son quart de finale de Ligue des champions contre l’Atlético de Madrid. Ou Tottenham……

UL pour SOFOOT.com