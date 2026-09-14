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Yamal affirme à son tour « mériter le Ballon d'or cette année »
information fournie par So Foot 14/09/2026 à 09:30
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Yamal affirme à son tour « mériter le Ballon d'or cette année »

Yamal affirme à son tour « mériter le Ballon d'or cette année »

Tout le monde veut prendre sa place ? Il reste donc 42 jours avant de voir quelques footeux se pavaner sur un tapis de Londres, pour la cérémonie du Ballon d’or le 26 octobre prochain. En tout cas, si Lamine Yamal paye son billet d’Eurostar , ça n’est pas pour repartir bredouille, mais bien avec une boule d’or dans ses mains.

Lors d’une interview donnée chez Movistar, le gamin de 19 ans a assuré qu’il « méritait, sur cette saison » le Ballon d’or. En bon samaritain, Yamal a désigné son dauphin, considérant Kyky Mbappé comme co-propriétaire de la casquette du « meilleur joueur du monde ».

ABS pour SOFOOT.com

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