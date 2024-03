« Yalla Vamos », la Coupe du monde 2030 dévoile son logo et son slogan

Plus international que jamais.

Le football se réinvente sans cesse puisqu’en 2030, quatre ans après la première Coupe du monde réunissant 48 pays contre 32 jusqu’à présent, l’Espagne, le Portugal et le Maroc vont organiser le premier Mondial à cheval sur deux continents – tout en notant que des matchs inauguraux auront lieu à l’autre bout du monde, en Argentine, en Uruguay et au Paraguay pour fêter le centenaire. Main dans la main, les deux pays européens et le Maroc ont dévoilé, ce mardi, lors de la cérémonie de candidature organisée à la Cidade do Futebol de la Fédération lusitanienne, le logo et le slogan de cette compétition.…

EL pour SOFOOT.com