Yachvili ? Six Nations : « Galthié met un coup de pied dans la fourmilière »

Cela fait six ans qu'il a troqué son maillot du Quinze de France pour un costard de consultant. À la télévision, l'ex-demi de mêlée des Bleus et du Biarritz Olympique a changé trois fois d'équipes. Après avoir fait ses armes sur beIN Sports, Dimitri Yachvili a commenté pour TF1 la dernière Coupe du monde au Japon et il débarque en ce début d'année 2020 sur France Télévisions. Le jeune retraité du rugby (39 ans) reconnaît volontiers que depuis qu'il a raccroché les crampons, « presque une génération de joueurs » est passée. Pour se maintenir informé de la forme des joueurs français et européens, il regarde les matchs du Top14 et des grands clubs européens, discute sur WhatsApp dans des groupes de rugbymen et passe des coups de fil aux Bleus.De quoi lui permettre de glisser quelques confidences lors des neuf matchs des Six Nations qu'il commentera. Si le tournoi commence ce samedi 1er février, avec un Pays de Galles-Italie suivi d'Irlande-Écosse, l'affiche du week-end est le duel masculin entre le Quinze de France et le vice-champion du monde, l'Angleterre, ce dimanche 2 février, à partir de 15 h 50. Précédé d'une belle entrée en matière : le match des équipes féminines des deux pays sera diffusé sur France 2 à partir de 13 h 20. « Le rugby féminin, c'est à la mode, c'est chic, mais encore faut-il passer à l'acte, et c'est ce que nous faisons », martèle Laurent-Éric Le Lay, directeur des sports de France...