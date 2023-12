Y aura-t-il des "melomakarona" à Noël ? La Grèce inquiète face à la flambée des prix alimentaires

Des biscuits de Noël grecs au miel "Melomakarona" sont exposés dans une pâtisserie de la ville de Thessalonique, dans le nord du pays (décembre 2023) ( AFP / SAKIS MITROLIDIS )

Comme chaque fin d'année depuis plus d'un siècle, ils s'offrent à la vue des passants, disposés en pyramides alléchantes, noyés sous le sucre glace, le miel ou la poudre d'amande.

Dans le centre d'Athènes, la prestigieuse pâtisserie Chatzis propose melomakarona et kourabiedes, de petits gâteaux traditionnels de Noël vendus dans toute la Grèce.

Cette année pourtant, nombre de Grecs risquent de se passer de ces gourmandises : leurs prix ont grimpé de jusqu'à 10% en un an. En cause, la flambée des prix du beurre, des oeufs ou de l'huile d'olive.

Dans la célèbre enseigne, les kourabiedes sont vendus 23,90 euros le kilo et, à l'exception de quelques touristes, la magie de Noël n'opère pas. L'établissement est quasiment vide.

A 500 km de là, sur le marché de Kalamaria, dans la banlieue de Thessalonique (nord), chacun pousse son chariot en ruminant sa colère.

- Abondance -

"Et alors quoi ? On va devoir aussi supprimer la nourriture maintenant ?", fulmine Nikos Iordanidis, un technicien en informatique de 32 ans, devant les étals qui débordent de tomates, de carottes et de poivrons verts.

"Nous sommes un pays où fruits et légumes sont produits en abondance. Au train où vont les choses, nous ne pourrons plus en acheter", poursuit-il.

En novembre, l'inflation a atteint 3% sur un an, un peu plus que dans la zone euro (2,4%). Elle est surtout largement tirée vers le haut par l'augmentation des prix de l'alimentation et des boissons non alcoolisées (+9% sur un an).

La valse des étiquettes est particulièrement importante pour la viande avec un bond de 8,1% en un an, des fruits (+12%), du lait, du fromage et des oeufs (+4,8%).

Et c'est l'huile d'olive, le principal ingrédient dans la cuisine grecque, qui a enregistré la hausse la plus spectaculaire : 31,4% en novembre 2023 sur un an en raison de mauvaises récoltes.

"Ce qui se passe est sans précédent", assure également Christos Dimitriadis, un fonctionnaire à la retraite de 69 ans, rencontré dans un supermarché du centre de Thessalonique.

"Comment allons-nous vivre ?", s'interroge-t-il, désespéré de voir certains bidons d'huile d'olive vendus 14 euros le litre, contre "3,5 à 4 euros en 2021", selon lui.

- Austérité -

Pour près de neuf Grecs sur dix, l'inflation est la préoccupation majeure, selon un récent sondage de l'institut Pulse pour la chaîne de télévision Skai.

Durement éprouvés par la longue crise financière et les ravages de l'austérité, la Grèce a déjà connu une chute brutale du niveau de vie ces 15 dernières années.

Passée par trois plans de sauvetage d'un montant total de 289 milliards d'euros entre 2010 et 2018, l'économie a récemment repris des couleurs mais sa fragilité reste criante.

Le Premier ministre conservateur Kyriakos Mitsotakis, confortablement réélu pour quatre ans en juin, ne cesse de vanter le retour à la prospérité de "l'ancien mouton noir" devenu, selon lui, "l'une des économies les plus stables de la zone euro" avec une croissance prévue de 2,5% en 2024, selon la Banque centrale de Grèce.

Il s'est félicité du vote dimanche au Parlement du budget 2024, "le premier depuis 14 ans avec la Grèce ayant retrouvé sa catégorie d'investissement" telle que déterminée par les agences de notation Fitch et S&P Global Ratings.

Cependant, les salaires sont bas, inférieurs à ceux d'avant la crise financière, pesant sur le pouvoir d'achat.

Or les prix sont en moyenne 5,5% plus élevés que la moyenne dans l'Union européenne en 2022, selon Eurostat.

Pour des produits de base, le lait, le fromage et les oeufs, les prix étaient de 38,9% supérieurs à la moyenne européenne l'an dernier.

En 2022, Athènes a mis en place un "panier des ménages" pour ces produits à des prix attractifs dans certains supermarchés.

"Vos politiques offrent une piètre qualité de vie à l'immense majorité des consommateurs dans un pays avec des emplois à faible rémunération et une vie quotidienne très onéreuse", a commenté Nikos Androulakis, le dirigeant du Pasok-Kinal (socialiste), pendant le débat sur le budget.

Sur le marché de Thessalonique, Petros Elmaliotis désespère de voir son stock de noix diminuer. Les gens "limitent désormais leurs achats de produits qu'ils ne jugent pas nécessaires", déplore-t-il.