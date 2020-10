Y'aura-t-il assez de vaccins contre la grippe saisonnière ?

La campagne de vaccination contre la grippe démarre mardi 13 octobre et pourrait être très suivie dans le contexte de pandémie de Covid.

(Photo d'illustration) ( AFP / PASCAL POCHARD-CASABIANCA )

La campagne vaccinale contre la grippe qui démarre mardi 13 octobre s'adresse avant tout aux personnes à risque. Ainsi, près de 16 millions de personnes à risque de contracter la grippe saisonnière (plus de 65 ans, personnes atteintes de certaines maladies, dont l'asthme, le diabète, obésité majeure, femmes enceintes...) sont destinataires d'un bon de prise en charge du vaccin, envoyés par l'Assurance maladie. En outre, 316.060 professionnels de santé libéraux en sont également bénéficiaires.

Jusqu'au 30 novembre, ces personnes à risques sont prioritaires . "Les pharmacies sont invitées à privilégier ce public-là", a martelé la semaine dernière le ministre de la Santé, Olivier Véran, lors de sa conférence de presse hebdomadaire.

Et d'évoquer également des éléments liés au calendrier. "Quelqu'un (...) en pleine santé qui se ferait vacciner en octobre contre la grippe n'aurait pas de protection avérée contre le virus qu'il contracterait au mois de janvier", a estimé le ministre, sans toutefois préciser pourquoi cet argument ne s'appliquerait également pas aux personnes à risque.

Risque de pénurie ?

Il s'agit en effet de réguler la vacccination. En effet, alors qu'une floraison d'appels a été lancée en faveur de cette vaccination, afin d'éviter que des malades de la grippe ne s'ajoutent à ceux du Covid-19 et engorgent encore plus les hôpitaux, une demande trop forte pourrait entraîner des ruptures de stock.

Tout en rappelant la nécessité de la vaccination, l'Académie nationale de pharmacie avait mis en garde contre "une psychose qui pourrait, via une demande trop importante, entraîner des ruptures".

Pour éviter une telle situation, les laboratoires pharmaceutiques ont augmenté de 20 % leur production pour répondre à la demande . "Pour la première fois, en plus des commandes des officines, nous avons procédé à des sécurisations de commandes d'Etat et nous avons 30% de doses de vaccins en plus que les années précédentes" , a par ailleurs assuré Olivier Véran lors d'une audition au Sénat le 24 septembre.

La grippe saisonnière touche chaque hiver 2 à 6 millions de Français et entraîne un grand nombre de passages aux urgences et d'hospitalisations. Elle est responsable de 8.000 à 14.500 décès au cours des trois dernières saisons grippales , dont la très grande majorité chez des personnes vulnérables.

La Haute Autorité de Santé a maintes fois rappelé "l'importance d'augmenter la couverture vaccinale dans les populations cibles". Chez les sujets à risque de forme grave de grippe, elle était de 48% en 2019-2020, très loin de l'objectif de 75%.