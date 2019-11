XV de France : voici le nouveau staff des Bleus

Fabien Galthié et Raphaël Ibañez ont dévoilé les hommes qui allaient les accompagner à la tête du XV de France. Le sélectionneur et le manager du XV de France comptent sur ces spécialistes pour faire remonter les Bleus dans la hiérarchie mondiale, « dans le top 3 » a même annoncé Galthié. Raphaël Ibañez46 ansPoste : manager du XV de FranceSon poste est hautement stratégique et se situe au carrefour de plusieurs zones d'influence. Les prérogatives de l'ancien capitaine du XV de France sont assez étendues et concerneront à la fois la communication - une fonction jusque-là occupée par le vice-président de la Fédération Serge Simon - mais surtout les relations délicates avec les clubs de Top 14. Ces derniers qui veulent s'en tenir à la convention LNR-FFR rechignent souvent à mettre à disposition des joueurs qu'ils payent par ailleurs très cher. Il se murmure que Galthié voudrait disposer de 42 joueurs pour préparer les rencontres. Un chiffre colossal ! C'est à Ibañez que reviendra la charge de négocier cette mise à disposition Laurent Labit51 ansPoste : entraîneur des trois quartsIl a longtemps formé un couple inséparable avec son acolythe Laurent Travers. Une aventure commune qui a pris fin au Racing 92 juste avant l'été quand le club a finalement libéré Labit, pressé de rejoindre Galthié. Les deux hommes s'apprécient beaucoup depuis leur aventure commune à Colomiers, ponctuée d'une finale européenne et une autre de championnat. Shaun Edwards53 ansposte : en charge de la défenseL'homme a accompli des miracles avec le pays de Galles depuis son arrivée en 2008. Il a transformé une défense passoire qui figurait régulièrement parmi les cancres du Six Nations en une redoutable machine. Quatre titres dans le Tournoi dont deux Grand Chelem plus tard, le Gallois a fait des Diables Rouges la meilleure sélection de la planète avant la dernière Coupe du monde au Japon. Reste à savoir si ses méthodes ...