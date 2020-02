XV de France : «Vexés d'être pris pour des gamins», la réponse des Bleus à Eddie Jones

Gaël Fickou n'est pas l'homme le plus expansif du monde. Mais dimanche, sa voix habituellement neutre devant les médias s'est réchauffée quand on a abordé le sujet du sélectionneur anglais Eddie Jones. Et on a clairement décelé le petit plaisir malsain de la vengeance réussie dans le ton du centre, promu capitaine de la défense des Bleus par le nouveau staff et impeccable dans ce domaine lors de la victoire sur le XV de la Rose (24-17) dimanche.Dans la semaine, le charismatique boss des Anglais avait titillé l'inexpérience des tricolores, annonçant que ses hommes, finalistes du dernier Mondial, allaient « mettre ces jeunes joueurs à l'épreuve car ils n'ont jamais été confrontés à l'intensité et la brutalité physique avec laquelle nous allons jouer dimanche. »« Il nous a promis la guerre, on l'a remporté »En zone mixte, plusieurs Bleus sont venus avec leur petite réplique bien mûrie. « On a été vexés qu'il nous prenne pour des gamins. C'est un sport où il faut être humble, c'est un sport de combat où il n'y a que le terrain qui prime », lance Gaël Fickou. « Ça nous a motivés, ça nous a donné un supplément d'âme, poursuit, l'air inspiré, le troisième ligne François Cros. Il nous avait promis la guerre, on l'a remporté. » « Eddie Jones parle beaucoup avant les matchs, on a parlé sur le terrain », conclut un autre avant, Paul Willemse. LIRE AUSSI > France-Angleterre : « On ne pouvait rêver mieux se réjouit la famille Ollivon »L'intéressé, lui, a tenté de faire le coup du faux procès. « Tous les matchs de rugby sont brutaux, je n'ai jamais vu un qui ne l'était pas, a glissé le technicien australien. Donc là, je ne comprends pas (NDLR : la polémique). »De là à imaginer une tension durable avec les Bleus ? N'exagérons rien. En partant du Stade de France, Eddie Jones n'a pas manqué de faire un crochet pour saluer Gaël Fickou. « On sait que c'est un jeu tout ...