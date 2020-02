XV de France : un Tournoi pour préparer le présent et le futur

On a quitté l'équipe de France de rugby sur des promesses et une élimination frustrante en quart de finale de la Coupe du monde face au pays de Galles (20-19). À l'aube d'une nouvelle aventure incarnée par le duo sélectionneur-manager, Fabien Galthié et Raphaël Ibanez, naissent des ambitions fortes et des attentes énormes en vue du Tournoi des Six Nations 2020 et de la Coupe du monde 2023 organisée dans l'Hexagone. LIRE AUSSI > France-Angleterre : pour le XV de France, c'est le moment d'y croireComment situer ces Bleus par rapport à la concurrence ?Un vent nouveau souffle sur le Tournoi. Cinq des six sélectionneurs en place ont quitté leur poste à l'issue de la Coupe du monde au Japon. Seul l'Australien Eddie Jones est resté à la tête de l'Angleterre et connaît parfaitement son groupe. L'Irlande, très ambitieuse avant le Mondial, a remisé ses espoirs après une humiliation contre le Japon (19-12) en poules et une correction (46-14) contre les All Blacks en quarts de finale. Le pays de Galles a tiré un trait sur les années Gatland (2007-2019) marquées par quatre victoires dans le tournoi dont 3 Grand Chelem mais deux demi-finales mondiales perdues (2011 et 2019). Et les Bleus dans tout ça ?« On part sur de nouvelles bases, confirme Pierre Villepreux, sélectionneur des Bleus de 1995 à 1999. L'avantage des Français, c'est que grâce à leur renouvellement, les joueurs sont neufs psychologiquement, ils ne sont pas imprégnés par les mauvais résultats de ces dernières saisons. » La France qui n'a plus remporté le Tournoi depuis le Grand Chelem 2010 aimerait mettre fin à cette trop longue période de disette.« Le staff des Bleus a pris un peu d'avance par rapport à ses prédécesseurs car Galthié, Labit et Giroud étaient déjà présents lors de la Coupe du monde, indique Marc Lièvremont, patron des Bleus de 2007 à 2011 et désormais consultant Canal +. Ils connaissent bien les joueurs. En tout cas, ...