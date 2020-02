XV de France, Tsitsipas, Tyson Fury : ce qu'il faut retenir du week-end sportif !

LES BLEUS. Le XV de France crée l'exploit en terres galloises !Les hommes de Fabien Galthié peuvent commencer à rêver de Grand Chelem. Après deux victoires à domicile, contre l'Angleterre (24-17) et l'Italie (35-22), les Bleus se sont imposés à Cardiff (23-27) et s'ouvrent les portes d'une victoire finale dans le Tournoi des six nations. C'est au terme d'un match au suspense insoutenable que les Bleus - solides défensivement, ont réussi à enchaîné ainsi un troisième succès de rang et à prendre temporairement la tête du classement 2020. Une victoire aux allures de revanche après la défaite cruelle en quarts de finale de la dernière Coupe du monde. L'équipe de France de rugby ne s'était pas imposée au pays de Galles depuis 10 ans.LE FEUILLETON. Paris s'impose dans la douleur, Marseille s'incline et Lyon se rassureAprès sa défaite sur le pelouse du Borussia Dortmund en Ligue des champions (2-1), le Paris Saint-Germain (1er) avait à coeur de retrouver le chemin de la victoire. Contre Bordeaux (12e), c'est dans la difficulté que les hommes de Thomas Tuchel y sont parvenus, grâce notamment au 200e but d'Edinson Cavani au Paris Saint-Germain (4-3). Marquinhos, auteur d'un doublé, et Kylian Mbappé, sont les deux autres buteurs. Un succès peu rassurant.Auteur d'une série de quatorze matches sans défaite en Ligue 1, l'Olympique de Marseille (2e) s'est finalement incliné devant son public face au FC Nantes (1-3). Menés au score une bonne partie...