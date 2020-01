XV de France : Shaun Edwards, appelez-le Monsieur défense !

C'est l'homme de peu de mots. Ses entraînements à haute intensité que les Bleus ont appris à connaître et dont ils sortent rincés parlent pour lui. L'Anglais Shaun Edwards est sans aucun doute la plus belle prise du staff formé autour du sélectionneur Fabien Galthié. Il en a fait son « Monsieur défense » en le chipant au nez et à la barbe de sélections et de clubs prestigieux qui rêvaient de lui mettre le grappin dessus.Les résultats du natif de Wigan qui a occupé la même fonction pendant 12 ans au sein de la sélection du pays de Galles sont éloquents : quatre victoires dans le tournoi des Six Nations dont trois Grand Chelem et deux demi-finales de Coupe du monde. Partout où il passe, sa méthode est louée et les succès s'enchaînent. Sous sa férule, le club anglais des Wasps où il a entraîné un certain Raphaël Ibanez (l'actuel manager des Bleus) a glané deux coupes d'Europe (2003, 2007) et mis en place une défense hermétique qui a fait école.LIRE AUSSI > XV de France : Ibanez, Labit, Servat, Ghezal...qui fait quoi autour de GalthiéSi Galthié et Ibanez ont traversé la Manche pour aller le débaucher c'est que la méthode de cet Anglais d'abord élevé au rugby à XIII recèle des secrets souvent imités mais jamais égalés. Depuis le début du stage le 16 janvier à Nice, où s'est rassemblée l'équipe de France pour préparer le choc face à l'Angleterre (dimanche, 16 heures), Edwards a commencé à distiller sa science qui porte un nom, la « rush defense ». Comprenez une montée agressive mais parfaitement orchestrée et ordonnée sur le porteur de balle avec souvent des plaquages à deux. Des entraînements tests avec le club francilien de Massy ou des sélections de jeunes lui ont permis d'acquérir les phrases rudimentaires dans la langue de Molière.«Je pense qu'il va nous aider à franchir un cap»« De toute façon, je n'ai pas besoin de tenir des discours de deux minutes. Je ne les ...