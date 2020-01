XV de France : qui est Charles Ollivon, le nouveau capitaine des Bleus ?

C'est l'un des premiers choix forts de Fabien Galthié. Le nouveau sélectionneur du XV de France a officialisé ce mercredi, en marge de l'annonce du groupe de 42 joueurs retenus pour disputer le Tournoi des Six Nations, l'identité du nouveau capitaine des Bleus.L'heureux élu se nomme Charles Ollivon, troisième ligne de Toulon de 26 ans. Voici ce qu'il faut savoir du successeur de Guilhem Guirado, dont le mandat est pour l'instant limité aux cinq rencontres du Tournoi.Il n'était pas censé participer à la Coupe du mondeEn juin, Charles Ollivon était l'un des six réservistes retenus pour préparer la Coupe du monde en marge des 31 censés théoriquement partir au Japon. En septembre, Jacques Brunel lâche le nom du Toulonnais dans sa liste définitive sur le plateau de TF1.Après avoir convaincu le staff lors de la préparation, Ollivon s'impose comme titulaire dans le XV de départ. Titulaire dès le premier match du Mondial contre l'Argentine, il est de nouveau aligné contre les Tonga puis lors du quart de finale contre les Gallois. Auteur d'un essai, sa belle prestation n'empêche pas les Bleus d'être battus dans les derniers instants. Une blessure aurait pu arrêter sa carrièreUn cri de douleur retentit sur la pelouse du centre d'entraînement du RC Toulon. Touché à l'épaule gauche, Charles Ollivon grimace en ce mois de septembre 2018. Un an après une fracture de l'omoplate gauche, qui avait suivi elle-même une autre blessure dans la même zone, le joueur est de nouveau atteint. « La malchance semble poursuivre le troisième ligne rouge et noir », regrette son club dans un communiqué. À l'époque, on évoque même une fin de carrière prématurée pour le jeune homme de 25 ans.Mais Ollivon s'accroche. De nouveau opéré dans la foulée, le joueur se concentre sur sa rééducation. « Pendant un moment, c'est vrai que j'étais un peu dans la galère. Beaucoup de choses se disaient sur moi, mais je ne ...