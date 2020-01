XV de France : quand la Fédération dépense sans compter pour les Bleus

Dimanche, elles sembleront loin ces deux semaines passées sous le soleil de la Côte d'Azur. La pluie est annoncée au-dessus du Stade de France, et surtout quelques Anglais vice-champions du monde, plutôt bien charpentés, viendront y jouer des coudes pour le premier match du tournoi des Six Nations. Bref, le beau ciel bleu, l'hôtel quatre étoiles face à la mer sur la Promenade des... Anglais, les entraînements dans la douceur de l'hiver niçois, ne formeront plus que de vieux souvenirs dans les têtes tricolores. Espérons qu'ils auront été profitables. Car pour le moment, la Fédération dépense beaucoup en attendant d'hypothétiques retombées.Elle réunit quarante-deux joueurs et leur staff pléthorique, emmène tout ce beau monde - plus de soixante personnes - au chaud, et laisse Marcoussis, le centre d'entraînement dans l'Essonne spécialement conçu pour ça, déserté. « Nous avons choisi Nice tout simplement parce qu'une partie de l'encadrement technique connaît les lieux, a expliqué le manager Raphaël Ibanez. L'équipe de France y a séjourné pour préparer la dernière Coupe du monde au Japon. C'est un endroit propice à la performance, à l'excellence. Cela permet également de changer du cadre habituel du CNR. »À la FFR, on indique que les lignes de budget de fonctionnement du XV de France sont soumises, comme le reste, chaque fin de saison lors d'un congrès, au vote des clubs. Les finances ont beau battre de l'aile, rien n'est trop beau pour l'équipe de France, cette vitrine qui « doit » redorer le blason d'un rugby tricolore en berne.Des entraîneurs qui coûtent cher« Je suis à fond derrière les Bleus, souligne Florian Grill, président de la Ligue Ile-de-France qui mène la liste d'opposition à Bernard Laporte en vue des prochaines élections fédérales en octobre. Il est intéressant de se rapprocher de son public. Le voyage à Nice ne représente qu'une goutte d'eau de toute façon ...