XV de France: Moefana, la revanche du guerrier du Pacifique

Le centre français Yoram Moefana (d) lors d'un entraînement, à Ruel-Malmaison, le 5 septembre 2023 ( AFP / Anne-Christine POUJOULAT )

Le centre de Bordeaux-Bègles Yoram Moefana va débuter la Coupe du monde, vendredi face aux All Blacks, dans la peau d'un titulaire, au coeur d'un XV de France quasi-type. Joli pied de nez du destin.

Moefana (22 ans, 14 sélections) profite de la blessure du Rochelais Jonathan Danty, habituel titulaire mais qui n'est pas suffisamment remis d'une lésion mineure à un ischio-jambier, et du manque de temps de jeu du Montpelliérain Arthur Vincent, qui sort de deux saisons quasi-blanche après une blessure récurrente au genou gauche.

"C'est notre meilleure équipe de France. Tous les joueurs auraient aimé débuter ce match (...) Jonathan a pris la décision de ne pas débuter ce match et l'équipe va bouger. Il ne faut pas s'arrêter à quinze titulaires et huit +finisseurs+ (remplaçants)", a expliqué le sélectionneur Fabien Galthié.

Le même principe de précaution prévaut chez les Blacks, dont la composition a été dévoilée quelques heures après celle des Bleus.

Les Néo-Zélandais, déjà criblés de blessés parmi leurs avants, n'ont pris aucun risque avec leur centre Jordie Barrett: le plus jeune des frères, élément clé de Ian Foster, en délicatesse avec un genou depuis la déroute historique face aux Springboks (35-7) est préservé en vue du reste de la compétition.

- "Jordie rebondira" -

L'arrière des All Blacks Beauden Barrett contre l'Afrique du Sud, le 25 août 2023 au stade de Twickenham à Londres ( AFP / Adrian DENNIS )

"Evidemment, Jordie est très affecté mais il rebondira", a assuré son frère Beauden en conférence de presse. "C'est un garçon déterminé. Anton (Lienert-Brown) et Rieko (Ioane) ont fait une super semaine de travail, Anton s'est réintégré à la ligne d'arrière naturellement."

D'autant que le centre des Chiefs, comptant 62 sélections et âgé de 28 ans, était le titulaire lors de la dernière Coupe du monde au Japon. C'est donc loin d'être un Baby Black que trouvera face à lui Moefana.

"Yoram a une grande expérience maintenant au niveau international, associé à Gaël Fickou. Il faut s'adapter à la forme du moment", a ajouté le sélectionneur.

Moefana débutera au poste de premier centre, aux côtés de Gaël Fickou, dans un XV de départ où figurent -sans grande surprise- le demi de mêlée et capitaine Antoine Dupont, associé à la charnière à l'ouvreur Matthieu Jalibert, mais aussi les troisièmes lignes Grégory Alldritt, François Cros et Charles Ollivon ainsi que l'arrière Thomas Ramos, les ailiers Gabin Villière et Damian Penaud et le talonneur Julien Marchand.

Le Racingman Cameron Woki et le Toulousain Thibaud Flament seront associés en deuxième ligne pour la cinquième fois, dont les deux victoires de l'automne contre l'Australie (30-29) et l'Afrique du Sud (30-26).

- "Tout le monde a confiance en Yo" -

Face à la Nouvelle-Zélande et ses stars planétaires, le centre de l'UBB aura l'occasion de faire taire les critiques.

Car Moefana, au profil à la fois véloce et puissant, reste sur une saison compliquée, avec un seul essai inscrit.

Le pilier du XV de France Reda Wardi (g) et l'arrière Thomas Ramos en conférence de presse le 6 septembre 2023 à Rueil-Malmaison ( AFP / Anne-Christine POUJOULAT )

"Tout le monde a confiance en Yo. C'est un joueur très costaud. Je ne me fais pas d'inquiétude: il va répondre présent", a rassuré Ramos.

"Yoram est prêt à relever le défi, il n'y a pas de soucis sur sa capacité à faire mal à l'adversaire. Yoram est un joueur assez dense, il est capable de gagner des duels offensivement", a conclu l'arrière de Toulouse tandis que l'ailier Gabin Villière a vanté l'"implication" et le "gaz" de Moefana.

C'est un joli rebond pour le natif de Nouméa, débarqué en France à l'âge de 13 ans, qui s'est dit "frustré" par sa saison et un Tournoi des six nations 2023 mièvre.

"Je sais que je n'ai pas donné le meilleur de moi même: tout est de ma faute", avait-il alors assuré.

Heureusement, pour surmonter cette mauvaise passe, Moefana, premier international français né en 2000, a pu compter sur l'appui de son coéquipier en club comme en sélection, Sipili Falatea.

"C'était compliqué pour lui. On est en chambre ensemble. Des fois, je peux lui dire des choses mais il s'en est rendu compte de lui-même. Il a su changer ce qui n'allait pas: il a peut-être eu du relâchement mais ça va maintenant", a assuré le pilier, qui est aussi l'oncle de Moefana. Les All Blacks sont prévenus.