XV de France : «Ma mère avait presque les larmes aux yeux», raconte Lester Etien

Lester Etien va retrouver beaucoup de ses amis du club de rugby de Massy. Aux côtés de ses « potes » Cameron Woki, Sekou Makalou et Gabriel Ngandebe, l'ailier du Stade Français opposé ce samedi en Coupe d'Europe aux Italiens de Zebre (15 heures), a intégré mercredi la liste des 42 joueurs invités à préparer le Tournoi des Six Nations. A 24 ans, le natif de Créteil (Val-de-Marne) fait même figure d'ancien dans un groupe France volontairement rajeuni.Comment avez-vous votre appel chez les Bleus ?LESTER ETIEN. Par Fabien Galthié (NDLR : le sélectionneur de l'équipe de France) mercredi matin. J'étais au repos ce jour-là. Il me prévenait que j'allais intégrer la liste pour aller à Nice préparer le Tournoi. Je l'avais eu deux jours avant juste après la victoire contre Toulouse (30-18) pour me dire qu'il me suivait. Je ne pensais pas l'avoir à nouveau au téléphone (rire). Tout cela signifie beaucoup de choses pour moi.Lesquelles ?Ce n'est pas un aboutissement car je ne porte pas encore le maillot. Mais c'est une reconnaissance du travail fourni en quelques années. Maintenant que j'y suis, je veux porter le maillot bleu le plus rapidement possible. Ça me trotte dans la tête.Racontez-nous vos premiers pas dans le rugby ?J'ai commencé le rugby à 15 ans, assez tard donc, au club de Créteil-Choisy. À 18 ans, j'ai intégré le centre de formation de Massy et je suis passé pro l'année d'après. Tout s'est enchaîné. La Pro D2 et la fédérale 1 avec Massy m'ont permis de forger mon jeu. Mais je ne suis pas encore international. Ce n'est qu'un stage et une présélection.Que représente le club de Massy pour vous ?Les valeurs de partage et de camaraderie sont essentielles là-bas. Quand le club est redescendu en Fédérale 1 (NDLR : à la fin de la saison 2014-2015), j'ai eu des opportunités de partir à Oyonnax mais je n'avais que 10 ou 15 matchs de Pro D2 et finalement même en descendant d'un ...