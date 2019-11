XV de France : «Les talents étaient là, mais il a manqué du temps» confie Serge Simon

A peine rentré du Japon, Serge Simon, le vice-président de la Fédération française en charge des équipes de France avait rendez-vous ce mercredi avec les dirigeants de la Ligue nationale pour faire avancer le dossier du suivi des internationaux, point crucial en vue du Mondial en France en 2023.Il s'est livré en exclusivité, revenant pour la première fois sur la Coupe du monde des Bleus, éliminés en quart de finale par les Gallois il y a un peu plus de deux semaines, et évoquant leurs perspectives.Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné au Japon ?SERGE SIMON. Il nous a manqué du temps. Cette équipe s'est construite sur un temps très bref, avec beaucoup de nouveaux joueurs et une partie du staff nouvelle. Elle est repartie de zéro ou presque après un Tournoi qui appelait à prendre des décisions. Les talents étaient là, ils étaient bien préparés mais il a manqué le temps de la maturation pour savoir gérer les moments de pression. C'est ce qui fait la différence avec des équipes comme l'Angleterre ou le pays de Galles.Remplacer Guy Novès par Jacques Brunel en cours de mandat aura-t-il changé quelque chose finalement ?Au moment où on a pris cette décision, elle nous semblait la meilleure. Après, on peut en débattre. Pareil pour l'arrivée de Fabien Galthié auprès de Jacques Brunel cet été. Il y a eu un vrai changement dans l'attitude des joueurs. Au final, peu de gens nous voyaient faire ce que l'on a fait même si on aurait aimé faire encore plus.Le prochain capitaine des Bleus, successeur de Guilhem Guirado, est-il déjà choisi ?Je ne sais pas si le staff l'a choisi. Ce sera une discussion importante lors de son séminaire en début de semaine prochaine.Jean-Baptiste Elissalde, en charge des trois-quarts pendant la Coupe du monde, restera-il dans le staff ?Fabien Galthié a composé son staff et il n'en fait pas partie.Avez-vous fixé des objectifs au nouveau sélectionneur ?Notre objectif est d'être champions ...