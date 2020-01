XV de France : les premiers choix de Fabien Galthié pour le tournoi des Six Nations

C'est le temps des annonces pour Fabien Galthié. Avec son nouveau staff, le sélectionneur du XV de France a travaillé dans l'ombre pendant près de trois mois avant d'apparaître ce mercredi en pleine lumière. Il a posé au centre national de Marcoussis (Essonne) avec le manager Raphaël Ibañez la première pierre d'une aventure qui doit le mener avec ses troupes jusqu'à la Coupe du monde 2023 organisée en France.Grâce à la convention signée in extremis entre la ligue et la fédération, l'ancien demi de mêlée international (98 sélections) dispose désormais de 11 joueurs de plus que les 31 habituels. Une liste pléthorique donc de 42 qui permettra aux Bleus de bien s'entraîner et dont la composition en dit long sur la philosophie de l'équipe de France.Le mouvement avait déjà été enclenché avant la dernière Coupe du monde. Sous le mandat du précédent sélectionneur Jacques Brunel, une cure de jouvence avait été appliquée aux Bleus. Au Japon, le XV de France présentait une moyenne d'âge de 26 ans. LIRE AUSSI > Le staff du XV de France s'est testé sur le club de MassyLa rupture n'est donc pas totale. Ce qui est somme toute logique puisque Galthié avait intégré le staff de Jacques Brunel et pesé sur le choix des hommes. Une majorité des acteurs présents lors du quart de finale de la Coupe du monde perdu face au pays de Galles (19-20) se trouvent sur la liste. Que ce soit parmi les avants : Jefferson Poirot, Cyril Baille, Camille Chat, Bernard le Roux, Charles Ollivon. Ou dans les lignes arrières : Antoine Dupont, Baptiste Serin, Romain Ntamack, Gaël Fickou, Virimi Vakatawa, Damian Penaud.Charles Ollivon, capitaine par intérimLa nouvelle ère Galthié est marquée par des absences de marque. Des cadres historiques disparaissent de la liste des 42. Yoann Huget (32 ans), Camille Lopez (30 ans), Maxime Médard (33 ans), Rabah Slimani (30 ans), malgré leur expérience internationale, sont victimes de la ...