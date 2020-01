XV de France : les Bleus réunis à Nice pour lancer le Tournoi

La Côte d'Azur, un Eldorado pour les Bleus ? Un refuge tout du moins. C'est à Nice que Fabien Galthié et son staff ont convié les quarante-deux heureux élus à un long stage qui doit les mener jusqu'au premier match du Tournoi des Six Nations, contre l'Angleterre, le 2 février au Stade de France. S'ils ont pris, dès dimanche, leurs quartiers sur la promenade des Anglais, les Tricolores ne se sont pas installés sur les bords de la Méditerranée afin d'y profiter de la douceur de vivre au cœur de l'hiver (soleil et 15 °C annoncés pour ces deux semaines). Il s'agit, d'abord, de faire connaissance ailleurs qu'entre les murs de Marcoussis, leur centre d'entraînement dans l'Essonne aux allures de caserne.Lundi, les joueurs ont pris connaissance du projet présenté par l'encadrement, ce nouveau staff composé du chef Fabien Galthié, du manager Raphaël Ibanez et des adjoints Laurent Labit (trois-quarts), William Servat (avants), Shaun Edwards (défense), Karim Ghezal (touche), Thibault Giroud (préparation physique). Ils ont entendu le premier discours de leur sélectionneur. La préparation a commencé à Nice ! Entre cardio pour les uns et récupération pour les autres, les Bleus ont pu profiter de cette mâtinée pour lancer le Tournoi avec concentration et bonne humeur !#NeFaisonsXV #XVdeFrance pic.twitter.com/PSemg1ADfF-- France Rugby (@FranceRugby) 20 janvier 2020Une fois le cadre posé, les Bleus aux reflets verts (24 ans de moyenne d'âge et 20 néophytes) ont été divisés par petits groupes et ont participé à leur premier entraînement puis à des ateliers de discussions sur le jeu et sur la manière de vivre.Composition contre l'Angleterre dévoilée le 30 janvierRebelote ce mardi avec des entraînements peu intensifs. Le soir, Fabien Galthié et son capitaine Charles Ollivon devaient s'envoler pour la présentation officielle du Tournoi à Londres qui a lieu ce mercredi. De retour à Nice, le sélectionneur ...