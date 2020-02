XV de France : la lettre de Guilhem Guirado à ses ex-coéquipiers

Guilhem Guirado a porté les couleurs de l'équipe de France pendant 11 ans et a connu plus de bas que de hauts. Nommé capitaine du XV de France en 2016 et malgré son courage et son abnégation, il est peu à peu devenu le symbole d'une équipe qui a collectionné les revers. Le dernier remonte à la Coupe du monde au Japon, face au Pays de Galles (20-19). Son long discours dans le vestiaire avait marqué les esprits. Une façon de passer le témoin à la jeune génération.Pour l'ouverture du Tournoi des Six Nations, nous lui avons demandé s'il voulait adresser une lettre à ses héritiers. Sans surprise, le talonneur aux 74 sélections a accepté de jouer le jeu, avec les vertus qui le caractérisent : la sincérité et la générosité.« Les gars, Nous nous sommes quittés il y a un peu plus de trois mois. Sur une défaite en quart de finale de la Coupe du monde face au pays de Galles. Mais à voir vos visages ce jour-là dans le vestiaire je savais qu'ils étaient annonciateurs des victoires de demain. Comme moi, des joueurs sont partis, d'autres sont arrivés et certains sont restés. Mais l'esprit des Bleus, celui de ce maillot qu'on est tous fiers de porter, se perpétue. Le rugby c'est avant tout une histoire d'hommes. Et celle que vous êtes en train d'écrire tous ensemble me conforte dans l'idée que l'héritage est entre de très bonnes mains.Au plus profond de moi je reste persuadé que le rugby français a mangé son pain noir. C'est fini. Les détails qui hier nous empêchaient de triompher vont s'estomper. Aux jeunes novices qui vont connaître leur première Marseillaise au milieu de la pelouse du Stade de France, je leur dis de savourer et surtout de profiter, de ne pas se laisser aveugler par les flashs pour parvenir à faire abstraction de l'enjeu.Une fois que le crunch aura débuté, la seule chose qui comptera pour vous tous ce sera de rester soudés et de tout donner pour votre coéquipier à côté de vous. ...