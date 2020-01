XV de France : «La jeune génération apprend très vite», assure Jefferson Poirot

Les choses vont vite dans le rugby français. Jefferson Poirot est bien placé pour le savoir. Avec la retraite internationale de Guilhem Guirado et la non-sélection de Rabah Slimani, il est le seul rescapé de la première ligne alignée lors de la défaite contre Galles (20-19) en quart de finale du Mondial 2019.A 27 ans et 33 sélections, le pilier est même devenu par la force des choses l'un des tauliers de l'équipe de France. Un statut qu'il partage avec Gaël Fickou et Bernard Le Roux, respectivement 51 et 37 capes. « Je ne me considère pas comme un cadre », rectifie tout de suite le joueur de Bordeaux-Bègles qui a connu sa première sélection le 6 février 2016 contre l'Italie (26-23) sous l'ère Guy Novès.Avec une moyenne d'âge de 24 ans, les 42 joueurs convoqués pour affronter l'Angleterre ce dimanche au Stade de France (16 heures) affichent au grand jour un CV international parfois totalement vierge chez les A pour 19 d'entre eux. Fin du dernier week-end sans Tournoi des #SixNations ! À partir de samedi prochain, les Bleus, les Bleues et les Bleuets débutent la compétition par le #Crunch !Pour tout suivre de nos #XVdeFrance, voici les calendriers à imprimer et à toujours avoir sur soi #NeFaisonsXV pic.twitter.com/fR1GU5Qz9d-- France Rugby (@FranceRugby) January 26, 2020 « Cette jeune génération apprend vite, très vite même, estime-t-il. Regardez Romain Ntamack lors de la dernière Coupe du monde. Il n'y a pas que lui d'ailleurs mais aussi Damian Penaud ou Antoine Dupont. Ils jouent tous régulièrement en Top 14 dans les plus grands clubs et ce depuis leurs 19 ou 20 ans. C'est une génération très talentueuse qui peut parvenir à gommer rapidement son manque d'expérience. Ils sont préparés pour évoluer au plus haut niveau. »Le sélectionneur de l'équipe d'Angleterre ne s'est pas gêné pour appuyer là où ça peut faire mal. « Nous allons tester les jeunes joueurs du XV de France, a assuré ...