XV de France : joueur, consultant, acteur, entraîneur... les 1001 vies de Fabien Galthié

Il est là où tout le rugby français le destinait depuis des années : à la tête du XV de France. Mais avant d'être nommé sélectionneur des Bleus, qui débutent leur Tournoi des Six Nations dimanche contre l'Angleterre (16 heures), Fabien Galthié a connu de nombreuses expériences dans son sport. Et même au-delà. De consultant à comédien en passant évidemment par son passé de joueur, cinq personnes qui l'ont croisé nous racontent leur Galthié.Galthié, le joueur : «C'était un râleur, très bon tactiquement»Jean-Philippe Cariat, entraîneur de Colomiers de 1999 à 2002 Fabien Galthié (à droite) sous le maillot de Colomiers. AFP/Pascal Pavani « C'était un excellent joueur de rugby, très exigeant avec lui-même, ses coéquipiers mais aussi ses entraîneurs. Fabien Galthié, c'était un gars qui te remettait en question et te bougeait dans tes convictions de technicien. Parfois, il me disait que l'entraînement du jour était nul. J'avais l'impression de ne pas avoir assez de temps à lui consacrer. Quand il en voulait plus, il venait me chercher chez moi pour qu'on aille faire des passes sur le terrain.Sur le terrain, c'était un râleur, très bon tactiquement avec un solide gabarit pour son poste (NDLR : demi de mêlée). Il n'hésitait pas à aller défier les avants adverses et à houspiller les siens. Il ne mettait pas toujours les formes pour dire les choses, ce qui ne passait pas toujours.Moi, je reste persuadé qu'il est plus fragile et sensible qu'on veut le penser. Parfois, il me parlait de son grand-père, de son enfance dans son petit village de Montgesty, dans le Lot. Moi, c'est le genre de joueurs qui m'a marqué. »Galthié, l'entraîneur : «Il m'a fait beaucoup progresser, mais on s'est souvent engueulés»Mirco Bergamasco, joueur du Stade Français de 2003 à 2010 Fabien Galthié en conversation avec Mirco Bergamasco en juin 2008. LP/Guy Gios « Si je dois résumer ma relation avec ...