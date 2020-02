XV de France : Ibanez, Labit, Servat, Ghezal...qui fait quoi autour de Galthié

Les joueurs du XV de France avaient eu un avant-goût de la méthode Galthié lors de la Coupe du monde au Japon. L'adjoint pas comme les autres, dépêché auprès du sélectionneur de l'époque Jacques Brunel, avait emmené dans ses valises l'ex-entraîneur du Racing 92 Laurent Labit et le préparateur physique Thibault Giroud. Depuis son intronisation dans son village natal de Montgesty (Lot), un staff beaucoup plus étoffé a rejoint Galthié et son manager Raphaël Ibanez. Revue d'effectif.Galthié-Ibanez, réunis sur le tardLes deux hommes se sont côtoyés en équipe de France sans développer pour autant des affinités. Galthié (50 ans) et Ibanez (46 ans) se sont véritablement rapprochés grâce à France Télévisions : le premier derrière le micro aux côtés du commentateur Mathieu Lartot et le second dans un rôle de super consultant. Au fur et à mesure, le duo n'est devenu qu'un au point de prendre en charge la maison bleue au retour du Japon. LIRE AUSSI > Fabien Galthié : derrière le sourire, l'homme qui divise le rugby françaisUne évidence dans le milieu où les candidats crédibles n'étaient pas légion et la tentation très forte d'aller chercher un sélectionneur étranger. Leur approche peut se résumer en une phrase. « On joue comme on s'entraîne. On s'entraîne comme on joue. » Une approche novatrice dans le rugby français qui avait fini par avoir trois bonnes longueurs de retard sur les grandes nations autant dans la préparation que dans le type de jeu pratiqué. Tous les adjoints sont chargés d'appliquer cette méthode avec des entraînements très rythmés. Edwards, Labit, Servat, Ghezal : les gardiens du templeGalthié et Ibanez les ont tous convaincus de les rejoindre dans l'aventure. Dans le casting, l'Anglais Shaun Edwards, 53 ans bénéficie d'une solide réputation. Même si son nom ne parle qu'aux spécialistes, l'apôtre de la défense a fait le bonheur du pays de Galles ...