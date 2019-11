XV de France : Galthié, l'homme de Montgesty

Montgesty, 335 âmes, est devenu le temps d'une matinée l'épicentre du rugby français. C'est là au bout d'une route sinueuse, sur les contreforts du parc national du Quercy au nord de Cahors, que Fabien Galthié a décidé de présenter le nouveau staff du XV de France. L'histoire retiendra que l'ancien demi de mêlée international et son équipe ont posé la première pierre d'un jalon qui doit les mener jusqu'à la Coupe du monde organisée en France dans quatre ans.Le nouveau sélectionneur, qui n'en est pas à un cadrage-débordement près, a surpris volontairement tout son monde en convoquant les médias dans la minuscule salle des fêtes de son village natal qui avait rarement connu telle effervescence. « Il nous semblait normal d'ouvrir nos maisons, nos racines, nos origines, énumère le nouveau patron des Bleus. Ça nous donne de la force et la force, on en a besoin. »« Je leur ai dit qu'ils devront ramener le trophée ici »Une allusion à la tâche immense qui l'attend alors que l'élimination des Français en quart de finale (20-19) face au pays de Galles n'a pas montré que le rugby hexagonal était complètement rétabli. La délocalisation en province semble en tout cas avoir convaincu tout le monde puisque Raphaël Ibañez, landais d'origine, accueillera le prochain brainstorming sur la côte atlantique en décembre. « Ce n'est pas si souvent qu'on a le droit à de tels honneurs, lance sur un air bravache et avec un clin d'œil un habitant. Et en plus ça oblige les Parisiens à se bouger un peu... »Pendant que le fiston détaille ses ambitions devant un aréopage studieux, Jean-Noël Galthié s'affaire. Le papa administre la commune depuis maintenant deux mandats, en brigue un troisième en mars, et se dit ravi du choix de son village pour accueillir cette rencontre inédite. « Ça n'a rien coûté à la commune. Je le précise car le jour de la cérémonie du 11 novembre, certains sont venus me ...