XV de France : Galthié dévoilera son staff dans le Lot, une décision prise «à l'apéro»

C'est ce qu'on appelle jouer à domicile. Fabien Galthié, nouveau sélectionneur du XV de France, a décidé de présenter son staff chargé de l'accompagner jusqu'au Mondial 2023 en France, non pas à Marcoussis, où les Bleus prennent traditionnellement leurs quartiers, mais à Montgesty, petit village du Lot. Et dont le maire n'est autre que son père, Jean-Noël Galthié.« Montgesty est la terre de mon enfance, explique dans un communiqué de presse, relayé par la préfecture du Lot, l'ancien entraîneur du Stade Français et de Toulon. J'y ai reçu l'amour d'une famille et y ai découvert un sport qui a changé ma vie, le rugby. » le #Lot, terre de rugby et patrie de Fabien Galthié, est fier d'accueillir le nouvel encadrement du XV de France. #OhMyLot ! https://t.co/SwvH4R7OCn-- Préfet du Lot (@Prefet46) November 6, 2019 Contacté par 20 Minutes, l'édile du village de 335 habitants a détaillé les origines de cette idée. « Ça s'est décidé à l'apéro, quand Fabien est rentré de la Coupe du monde au Japon, glisse-t-il. Il m'a dit : Tu me mets la salle communale à disposition et tu te débrouilles. »C'est tout le village qui sera d'ailleurs mis à contribution pour l'événement. « Franck et Valérie du convivial et sympathique café Le Montgesty vous recevront chaleureusement, explique celui qui a succédé à Jacques Brunel. Et pour que vous puissiez vous restaurer à l'issue de la conférence de presse, un buffet très gourmand sera organisé à la mairie car dans le Lot, nous avons une réputation à tenir... » LIRE AUSSI > XV de France : « Les talents étaient là, mais il a manqué du temps », confie Serge SimonJean-Noël Galthié, candidat à un troisième mandat en mars, compte profiter de la venue de la presse pour lancer un appel de fonds pour restaurer la salle communale. Mais l'élu voit encore plus loin et pense déjà à 2023 et la Coupe du monde dans l'Hexagone : « J'espère ...