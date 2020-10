Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client XV de France : Gaël Fickou glisse à l'aile pour l'Irlande Reuters • 29/10/2020 à 11:19









XV de France : Gaël Fickou glisse à l'aile pour l'Irlande par Florian Burgaud (iDalgo) Ce jeudi matin, Fabien Galthié, le sélectionneur de l'équipe de France de rugby, a dévoilé son groupe de 23 joueurs pour affronter l'Irlande samedi soir en clôture du Tournoi des VI Nations 2020. Teddy Thomas forfait à cause d'une blessure à l'ischio-jambier, Gaël Fickou glisse à l'aile tandis qu'Arthur Vincent fera la paire au centre de l'attaque avec l'inévitable Virimi Vakatawa comme contre les Gallois et l'Écosse l'hiver dernier. Ce sont les seuls changements à signaler dans le XV de départ français puisque l'arrière Anthony Bouthier, qui a suivi un protocole commotion tout au long de la semaine, débutera bien et que Bernard Le Roux, cité pour un déblayage musclé face au pays de Galles, n'a pas été suspendu par World Rugby.

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.