XV de France : Fabien Galthié aligne sa grosse équipe face aux Gallois par Florian Burgaud (iDalgo) Ce jeudi matin, Fabien Galthié, le sélectionneur du XV de France, a annoncé son groupe pour la rencontre de préparation opposant les Tricolores au pays de Galles ce samedi soir à 21h10 au stade de France, à huis clos. Pour cette revanche de la belle victoire acquise au Principality Stadium de Cardiff en février dernier, l'ancien coach du RC Toulonnais a choisi d'aligner le même XV que face aux Anglais lors de son premier match en tant que boss des Bleus. Teddy Thomas sera donc sur l'aile droite avec Vincent Rattez à l'opposée tandis que Virimi Vakatawa et Gaël Fickou feront la paire au centre. La charnière 100% toulousaine Antoine Dupont/Romain Ntamack est alignée d'entrée comme la troisième ligne Charles Ollivon/François Cros/Grégory Aldritt. Enfin, devant, Mohamed Haouas, Julien Marchand et Cyril Baille sont titulaires avec le duo Bernard Le Roux/Paul Willemse derrière.

