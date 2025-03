XV de France: en vue de l'Ecosse, la vie sans Dupont, gravement blessé à un genou

Antoine Dupont (C) sort du terrain blessé, le 8 mars 2025 à Dublin durant le match du Tournoi des six nations entre la France et l'Irlande ( AFP / Paul Faith )

Passée l'émotion autour de la blessure au genou de leur capitaine Antoine Dupont, victime d'une rupture des ligaments croisés samedi en Irlande, le XV de France se prépare à composer sans lui de nombreux mois, et dès le final du Tournoi samedi prochain contre l'Ecosse.

Sorti en grimaçant et en boitant à la 29e minute de l'écrasante victoire à Dublin (42-27), après un virulent déblayage irlandais dans un regroupement, Dupont a officialisé le diagnostic d'une "rupture des ligaments croisés" dimanche sur instagram.

"Le coeur est encore plus douloureux que le genou au moment de devoir abandonner les copains avant la dernière marche. Je suis fier de ce que nous avons accompli hier et de toutes mes forces avec vous, vous allez le faire", a déclaré Dupont, qui "donne rendez-vous dans quelques mois sur les terrains".

"Nous t'accompagnerons dans cette épreuve pour que tu reviennes plus fort, capitaine", a aussitôt réagi son club du Stade toulousain, qui devra évoluer sans lui en phases finales de Champions Cup et de Top 14. "Courage mon ami, tous avec toi", a écrit son coéquipier à Toulouse et en Bleu, Romain Ntamack.

C'est la deuxième fois qu'Antoine Dupont se blesse à ce genou: en 2018, face à ces mêmes Irlandais, il avait été victime d'une rupture du ligament croisé antérieur, foudroyé après avoir réalisé un crochet, et avait été absent huit mois.

L'incident rappelle évidemment aussi la fracture de la pommette du demi de mêlée contre la Namibie lors du Mondial-2023. Opéré, puis revenu sur le terrain en trois semaines, Dupont avait réussi à jouer le quart de finale contre l'Afrique du Sud, mais la France avait été éliminée.

Malgré la joie du large succès à Dublin, le sélectionneur comme les joueurs ont témoigné samedi leur "colère" à propos de cette blessure, causée selon Galthié par un déblayage illicite irlandais.

- Joueurs cités -

Fabien Galthié avant le coup d'envoi du match Irlande-France du Tournoi des six nations, le 8 mars 2025 à Dublin ( AFP / Paul Faith )

Les Bleus ont demandé à faire "comparaître devant la commission" de discipline du Tournoi le deuxième ligne irlandais Tadhg Beirne et le pilier gauche Andrew Porter, a annoncé Fabien Galthié, son homologue irlandais Simon Easterby n'y voyant lui qu'un "incident de jeu".

De ce coup du sort, les Bleus ont fait un carburant pour renverser la partie après avoir été asphyxiés 20 bonne minutes par les Irlandais, leur infligeant un retentissant 34-0 entre la 47e et la 75e.

"Quand je rentre et que je vois un de mes meilleurs potes dans le vestiaire comme ça, ça prend aux tripes", a témoigné Grégory Alldritt, très proche de Dupont depuis leurs années communes à Auch et qui a pris le capitanat en l'absence de son ami. "C'est compliqué d'en parler", a ajouté Alldritt, visiblement ému en conférence de presse.

"C'est vrai qu'il y avait de la colère à la mi-temps", a abondé le troisième ligne toulousain Anthony Jelonch, autre camarade des années auscitaines. "Ce soir, on a tout donné pour Antoine".

"Il fallait s'envoyer à 200% pour lui", a renchéri le talonneur Peato Mauvaka, lui aussi coéquipier de Dupont à Toulouse.

- Lucu au rendez-vous -

Le Français Peato Mauvaka est plaqué par l'Irlandais Andrew Porter lors du match du Tournoi des six nations entre la France et l'Irlande, le 8 mars 2025 à Dublin ( AFP / Paul Faith )

Mais une fois cette émotion digérée, les Français devront finir le travail pour aller décrocher le titre dans le Tournoi samedi prochain au Stade de France (21h00) contre l'Ecosse, sans "Toto".

Pour le remplacer à la mêlée, un nom émerge après le succès en Irlande: Maxime Lucu, entré à sa place dans un match à l'intensité impressionnante et qui a été exemplaire.

"Dans des matches comme ça, il ne faut pas se poser de questions", a expliqué le Basque après la rencontre.

Sa prestation efficace dans les rucks et dans le jeu au pied a été remarquée par Galthié, élogieux à son égard après l'avoir relégué dans la hiérarchie lors de la précédente édition du Tournoi.

"Je suis content pour +Max+ parce qu'il a eu un tournoi difficile l'année dernière, on ne lui a pas fait de cadeau et il a fait un match énorme aujourd'hui, dans un contexte extrêmement hostile", a apprécié le sélectionneur.

Le Bordelo-Béglais est passé pendant ce Tournoi devant Nolann Le Garrec, et a l'avantage de bien connaître une ligne arrière où évoluent ses coéquipiers de l'UBB Louis Bielle-Biarrey et Damian Penaud aux ailes, ainsi que Yoram Moefana au centre.

Il devrait également avoir une longueur d'avance sur le toulonnais Baptiste Serin (30 ans, 46 sélections), appelé dimanche à Marcoussis en remplacement de Dupont, mais qui n'a plus joué en Bleu depuis la dernière tournée d'été.