XV de France : cinq chiffres qui prouvent que Galthié a renouvelé les Bleus

Les 42 sont connus. Le nouveau sélectionneur des Bleus Fabien Galthié a dévoilé mercredi en début d'après-midi sa liste des 42 des joueurs retenus pour le premier tournoi des Six Nations de son mandat. Avec un mot d'ordre : le renouvellement dans l'optique de la Coupe du monde 2023 que le XV de France disputera sur ses terres. La preuve en cinq chiffres.51C'est le nombre de sélections que compte le joueur le plus capé du groupe tricolore. Le plus expérimenté sous le maillot français se nomme Gaël Fickou et n'a pourtant que 25 ans. Le centre du Stade Français ne possède pas de vrai rival dans ce domaine. Derrière lui, le deuxième ligne Bernard le Roux est le deuxième joueur le plus sélectionné par le passé avec 37 sélections. #ListeDes42 Voici les 42 joueurs retenus pour préparer le Tournoi des #SixNations 2020 !Les Bleus débutent leur préparation à Nice le 19 Janvier et vous donnent rendez-vous le dimanche 2 février au Stade de France contre l'Angleterre à 16h !#NeFaisonsXV #XVdeFrance pic.twitter.com/a8AJ4PjSh9-- France Rugby (@FranceRugby) January 8, 2020 19Place aux débutants. Près de la moitié des joueurs retenus par Fabien Galthié ne sont jamais apparus sous le maillot de l'équipe de France. Parmi eux, de nombreux grands espoirs du rugby français mais aussi de parfaits inconnus du grand public, comme Anthony Bouthier (Montpellier), l'ailier du Stade Français, Lester Etien, ou le demi de mêlée de Bordeaux-Bègles, Maxime Lucu.16C'est le nombre de « survivants » de la préparation du dernier Mondial. Le nouveau staff des Bleus a au moins gardé quelques joueurs à avoir déjà mis les pieds à Marcoussis avec les A. Si on regarde de plus près, neuf des titulaires du quart de finale de Coupe du monde perdu contre les Gallois (20-19) sont encore dans le coup pour commencer le Tournoi contre l'Angleterre le 2 février.