XV de France : «Au niveau international, ce n'est pas simple après 30 ans», explique Galthié

Le nouvel homme fort du XV de France a pris la parole ce mercredi au côté du manager Raphaël Ibanez. Fabien Galthié, a justifié son appel aux jeunes joueurs et le choix comme capitaine du Toulonnais Charles Ollivon. Verbatim.Le choix du capitaine«Ollivon a démontré qu'il avait le potentiel pour endosser ce rôle»« Naturellement, le profil de Charles Ollivon s'est imposé pour des raisons assez simples : son parcours, pas toujours simple. Brillant joueur du Pays basque, puis Toulon, l'équipe de France, ses problèmes physiques... et le vide, presque plus rien. On est tous passés par ces moments-là, ces moments compliqués. Ce sont des moments qui font douter, qui font grandir. Et il a réussi. Il a réussi avec l'aide de la médecine, bien sûr, mais il a réussi à revenir. Et puis il y a ce retour au premier plan pendant la préparation à la Coupe du monde. Il était d'abord réserviste, donc pas dans les trente et un. Puis il y a eu son comportement au quotidien, son intégration dans les trente et un, il est devenu titulaire puis leader de touche puis leader tout simplement... Il a démontré qu'il avait le potentiel pour endosser ce rôle. »La cure de jouvence« On ne fait pas du jeunisme »« On ne fait pas du jeunisme. On s'est vraiment concentrés sur les forces en présence et leur potentialité. Il y a un équilibre aussi. Sans penser à l'Angleterre (NDLR : le 2 février). Mais on s'est projeté sur ce rendez-vous. Nos choix sont les choix les plus équilibrés possible. La moyenne d'âge est autour de 24 ans et dix sélections. Un peu en deçà. Heureusement que Gaël Fickou en a cinquante (NDLR : 51 exactement), sinon ça ferait encore baisser la moyenne (sourire). Mais ce n'était déjà pas très haut pendant la Coupe du monde. Il y a une évolution de ce groupe mais c'est vrai que cette équipe est plutôt jeune et plutôt inexpérimentée sur le plan international. » #ListeDes42 Voici les 42 joueurs retenus ...