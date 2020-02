XV de France : Anthony Bouthier, l'inconnu qui défie l'Angleterre

L'inconnu dans la maison bleue ne va pas le rester longtemps. Anthony Bouthier, l'arrière de Montpellier aligné face aux vice-champions du monde anglais ce dimanche au Stade de France en ouverture du Tournoi des Six Nations, porte en lui une histoire qui fleure bon le rugby d'antan. Son parcours atypique pourrait rapidement faire de lui un emblème de ce XV de France de jouvenceaux, même si le jeune homme n'est plus si tendre. A 27 ans, il ne s'attendait pas à faire partie de la fête. Il n'y a jamais pensé d'ailleurs. « Si j'ai la chance d'y être, ce sera vraiment inespéré », soufflait-il ces jours-ci à Nice en évoquant ce Crunch qui le fait rêver.Le mot n'est pas trop fort. Car l'enfant de Pouillon, dans les Landes, a tracé sa route à côté des voies traditionnelles, des sélections devenues des passages obligés. Lui construisait des maisons. Il y a cinq ans, Anthony Bouthier était encore maçon et quittait tout juste Dax où il jouait au rugby en amateur pour rejoindre Vannes, le club breton, en Fédérale 1 (troisième division) d'abord, puis en Pro D 2. « C'est sûr que je n'ai pas un parcours conventionnel, mais ça fait quand même cinq ans que je suis pro, même si c'était en Fédérale 1 ou en Pro D2, précise-t-il. Il y a cinq ans, j'avais une tout autre vie. Tout ça est nouveau pour moi. » L'accélération s'est produite cette saison avec son arrivée en Top 14 à Montpellier qui l'a recruté l'été dernier. Toujours tranchant, souvent décisif, Bouthier n'a pas mis longtemps à se montrer indispensable.Marc Lièvremont : « Il a une personnalité différente »« Il a montré toutes ses qualités en Pro D2, souligne Xavier Garbajosa, son entraîneur dans l'Hérault. Quand on sent que ces joueurs-là, surtout des trois-quarts, sont performants et réguliers, ils sont souvent la révélation la saison qui suit. » Il enchaîne quasiment tous les matchs (17, avec 6 essais). « C'est un ...