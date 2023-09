XV choses à savoir sur le XV de France

Antoine DUPONT of France General View of Stade Geoffrey Guichard during the Summer Nations Series match between France and Ecosse on August 12, 2023 in Saint-Etienne, France. (Photo by Hugo Pfeiffer/Icon Sport)

La Coupe du monde de rugby 2023 débute vendredi, avec un alléchant et explosif France-Nouvelle-Zélande. Voici quinze choses à savoir sur les Bleus pour briller devant la machine à café.

I) La France, favorite… mais pas trop

Forte de son immense potentiel et de ses récentes performances face aux autres cadors de la planète rugby, l’équipe de France fait logiquement partie des favoris du Mondial, et ce d’autant plus que la compétition se déroule chez elle. Mais pas d’enflammade : si les Bleus sont des candidats légitimes au titre, ils ne sont pas seuls. Outre-Manche, les bookmakers donnent même un léger avantage à la Nouvelle-Zélande.

II) Une inquiétante hécatombe

Les bookies ont d’ailleurs dégradé la cote de la France le 15 août dernier, après l’annonce de la grave blessure de Romain Ntamack. Joueur majeur du XV tricolore, le demi d’ouverture a dû déclarer forfait pour l’ensemble de la Coupe du monde, tout comme Paul Willemse. En y ajoutant les pépins physiques récents et franchement embêtants de Jonathan Danty et Cyril Baille, on en vient à se demander si les partenaires d’Antoine Dupont n’ont pas été touchés par une malédiction.…

