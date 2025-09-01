Xi Jinping, lors d'un forum régional, dévoile sa vision d'un nouvel ordre mondial

(Actualisé tout du long)

par Laurie Chen et Mei Mei Chu

Le président chinois Xi Jinping a exhorté lundi les membres de l'Organisation de coopération de Shanghai (OCS) à tirer profit de leur "marché à grande échelle", dévoilant ses ambitions d'un nouvel ordre sécuritaire et économique mondial en forme de défi aux Etats-Unis.

S'exprimant lors de la cérémonie d'ouverture du sommet de deux jours de l'OCS, organisé à Tianjin dans le nord de la Chine, Xi Jinping a déclaré que l'OCS a établi le modèle d'une nouvelle forme de relations internationales.

"Nous devrions plaider en faveur d'une multipolarisation équitable et ordonnée du monde, d'une mondialisation économique inclusive, et promouvoir la construction d'un système de gouvernance mondiale plus juste et équitable", a-t-il dit.

"Il nous faut tirer profit du marché à grande échelle (...) afin d'améliorer le niveau des échanges commerciaux et faciliter les investissements", a ajouté le président chinois, appelant les membres de l'OCS à renforcer leur coopération en matière d'énergie, d'infrastructures, ou encore de technologies et d'intelligence artificielle.

Plus d'une vingtaine de dirigeants mondiaux, parmi lesquels le président russe Vladimir Poutine et le Premier ministre indien Narendra Modi, ont assisté à la cérémonie, en forme de démonstration de la solidarité du 'Sud Global'.

Initialement composée de six pays d'Eurasie, l'OCS compte désormais dix membres permanents et 16 pays observateurs.

Xi Jinping a également appelé lundi les partenaires du forum régional à s'"opposer à la mentalité de Guerre Froide et à la confrontation entre blocs", ainsi qu'à soutenir les systèmes commerciaux multilatéraux, dans ce qui s'apparente à une pique à l'égard de la politique de droits de douane de Donald Trump.

La guerre commerciale déclenchée par le président américain a affecté de manière disproportionnée des économies en développement telles que l'Inde, dont les exportations vers les Etats-Unis sont visées depuis la semaine dernière par des droits de douane de 50%.

D'après des analystes, Pékin entend profiter du sommet pour mettre en avant une vision de gouvernance mondiale représentant une alternative à l'ordre international régi par les Etats-Unis, sur fond de politiques erratiques menées par Washington et du retrait américain d'organisations multilatérales.

Ce rendez-vous, à l'ampleur sans précédent, permet également à la Chine de réparer ses liens avec l'Inde. Xi Jinping et Narendra Modi, qui effectue là sa première visite en Chine en sept ans, sont convenus dimanche que leurs pays étaient des partenaires et non des rivaux, discutant de moyens d'améliorer leurs relations commerciales dans le contexte des droits de douane.

(Reportage de Laurie Chen et Mei Mei Chu, avec Liz Lee et Qiaoyi Li à Shanghai; version française Jean Terzian)