Xi Jinping investit le nouveau dirigeant de Macao, 25 ans après la rétrocession

Le drapeau chinois est hissé à Macao à l'occasion des 25 ans de la rétrocession du territoire à la Chine le 20 décembre 2024 ( POOL / Eduardo Leal )

Le président chinois Xi Jinping a présidé vendredi l'investiture du nouveau dirigeant de Macao, le premier né en Chine continentale, à l'occasion des 25 ans de la rétrocession de l'ancienne colonie portugaise.

Une cérémonie de lever de drapeau et un défilé militaire ont lancé cette journée de célébrations au territoire réputé pour ses casinos qui s'est radicalement transformé depuis 25 ans et a désormais un nouveau chef choisi par Pékin.

Sam Hou-fai, président de la Cour suprême de Macao depuis la rétrocession de 1999, était le seul candidat à l'élection d'octobre pour le poste de dirigeant.

Il a remporté 99% des voix d'un comité de 400 membres fidèles à Pékin.

Agé de 62 ans et originaire de la ville voisine de Zhongshan, il est le quatrième dirigeant de Macao depuis la rétrocession, et le seul à être né en Chine continentale - et non à Macao.

Lorsque l'ancienne colonie portugaise est revenue sous domination chinoise le 20 décembre 1999, deux ans après le territoire voisin de Hong Kong, Pékin avait promis que "le système capitaliste et le mode de vie de la ville resteraient inchangés pendant 50 ans".

Mais plusieurs personnes à Macao associées au mouvement en faveur de la démocratie, désormais peu influent, ont dit à l'AFP avoir été sommées de ne pas exprimer de critiques en public à l'approche des commémorations.

Les forces de sécurité de Macao après le lever du drapeau, pour le 25e anniversaire de la rétrocession à la Chine, le 20 décembre 2024 ( AFP / Eduardo Leal )

L'ancien comptoir portugais a été radicalement transformé pour devenir la capitale mondiale des casinos et une destination prisée des touristes chinois.

A son arrivée mercredi, M. Xi a estimé que "Macao était une perle dans la paume de la nation" et a vanté son développement.

- Paradis des casinos -

Après 442 ans de domination portugaise, l'économie de Macao a connu un développement rapide, stimulé par la croissance économique chinoise.

Ce territoire de 687.000 habitants est l'unique endroit de Chine où les casinos sont autorisés. Ce paradis des casinos dépasse désormais Las Vegas en termes de revenus liés au jeu, grâce à deux décennies de développement accéléré et aux dépenses des touristes chinois.

Depuis le début de l'année, plus de 29 millions de visiteurs se sont rendus à Macao, qui est, selon les statistiques, la plus riche région de Chine par habitant.

Sa diversification économique et son intégration à la Région de la Grande Baie (qui comprend Macao, Hong Kong et une partie de la province chinoise du Guangdong) se trouvaient au coeur de la visite de trois jours du chef de l'Etat chinois.

Sous l'impulsion de Pékin, les autorités de Macao encouragent le développement des services financiers, des nouvelles technologies et de la médecine chinoise en tant que nouveaux moteurs économiques.

Mais les taxes liées au jeu constituaient encore 81% des recettes de l'administration du territoire en novembre.

En amont des célébrations, la sécurité a été renforcée dans toute la ville, avec des barrages routiers érigés autour du lieu des cérémonies et des contrôles accrus des visiteurs y arrivant.

Le nouveau chef de l'exécutif de Macao, Sam Hou-Fai (d), et le Secrétaire à la sécurité de Macao, Wong Sio Chak (g), lors de la cérémonie de lever du drapeau sur la place du Lotus d'or, à Macao, le 20 décembre 2024 ( POOL / Eduardo Leal )

Jeudi, Xi Jinping a visité l'Université des sciences et de la technologie de Macao et a été "informé du développement de deux laboratoires clés de niveau national" concernant la médecine chinoise et les sciences planétaires, selon l'agence de presse nationale Chine nouvelle.

Il a également visité une "zone de coopération" Guangdong-Macao sur l'île de Hengqin, adjacente et trois fois plus grande que Macao, qui a été partiellement louée par Pékin à sa région administrative spéciale afin d'augmenter son offre de terrains pour le développement d'activités autres que le jeu.