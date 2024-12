Xi Jinping encourage Macao, capitale du casino, à changer de modèle

Le drapeau chinois est hissé à Macao à l'occasion des 25 ans de la rétrocession du territoire à la Chine le 20 décembre 2024 ( POOL / Eduardo Leal )

Le président chinois Xi Jinping a présidé vendredi l'investiture du nouveau dirigeant de Macao et appelé le territoire à "diversifier" son économie, à l'occasion des 25 ans de la rétrocession de l'ancienne colonie portugaise à la Chine.

Depuis 1999, l'ex-comptoir portugais a été radicalement transformé pour devenir la capitale mondiale des casinos et une destination prisée des touristes et des parieurs chinois.

Sous l'impulsion de Pékin, les autorités de Macao cherchent désormais à encourager le développement des services financiers, des nouvelles technologies et de la médecine chinoise comme nouveaux moteurs de développement.

Le président chinois Xi Jinping a insisté lors de la cérémonie d'investiture sur la nécessité de diversifier l'activité économique, précisant que Macao doit "améliorer la planification du développement industriel, renforcer les politiques publiques de soutien et les investissements pour développer de nouvelles industries compétitives à l'échelle internationale".

Le territoire est considéré par le président chinois comme un modèle exemplaire de son principe "Un pays, deux systèmes", en contraste avec son voisin Hong Kong, secoué par des manifestations pro-démocratie jusqu'à l'imposition par Pékin d'une loi sur la sécurité nationale en 2020.

Xi Jinping a vanté les réussites de Macao, dont le PIB par habitant figure parmi les plus élevés au monde.

"Les réussites splendides de Macao depuis son retour à la patrie prouvent au monde que 'Un pays, deux systèmes' présente un avantage systémique clair et une forte vitalité", a déclaré Xi Jinping.

Ce cadre "doit être maintenu sur le long terme", a-t-il ajouté.

- Fidèle à Pékin -

Une cérémonie de lever de drapeau et un défilé militaire ont lancé cette journée de célébrations dans le territoire, qui dispose désormais d'un chef adoubé par Pékin.

Sam Hou-fai, ex-président de la Cour suprême de Macao depuis la rétrocession de 1999, était le seul candidat à l'élection d'octobre pour le poste de dirigeant.

Il a remporté 99% des voix d'un comité de 400 membres fidèles à Pékin.

Agé de 62 ans et originaire de la ville voisine de Zhongshan, il est le quatrième dirigeant de Macao depuis la rétrocession, et le seul à être né en Chine continentale - et non à Macao.

Lorsque l'ancienne colonie portugaise est revenue sous souveraineté chinoise le 20 décembre 1999, deux ans après le territoire voisin de Hong Kong, Pékin avait promis que "le système capitaliste et le mode de vie de la ville resteraient inchangés pendant 50 ans".

Mais plusieurs personnes à Macao associées au mouvement en faveur de la démocratie, désormais peu influent, ont dit à l'AFP avoir été sommées de ne pas exprimer de critiques en public à l'approche des commémorations.

- Dépendance aux casinos -

Après 442 ans de souveraineté portugaise, l'économie de Macao a connu un développement rapide depuis 1999.

Depuis le début de l'année, plus de 29 millions de visiteurs se sont rendus à Macao, qui est, selon les statistiques, le territoire le plus riche de Chine par habitant.

Sa diversification économique et son intégration à la Région de la Grande Baie (qui comprend Macao, Hong Kong et une partie de la province chinoise du Guangdong) sont au coeur de la visite de trois jours du chef de l'Etat chinois.

Le président chinois a également souligné l'importance de l'île de Hengqin, un territoire adjacent trois fois plus grand que Macao, dont une partie a été louée par Pékin à la ville pour augmenter son espace foncier dédié à de nouvelles activités non liées aux jeux d'argent.

"Le gouvernement central a décidé de développer Hengqin dans le but de favoriser la diversification économique de Macao et de faciliter la vie et l'emploi des résidents de Macao", a déclaré Xi Jinping.

"Il ne peut pas y avoir de développement d'industries ou de projets qui ne sont pas alignés avec cet objectif", a-t-il ajouté.

Le PIB de Macao est passé de 6,4 milliards de dollars en 1999 à plus de 47 milliards de dollars l'année dernière.

Mais les taxes liées au jeu constituaient encore 81% des recettes de l'administration du territoire en novembre.