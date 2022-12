Xherdan Shaqiri, fort une fois tous les deux ans

Depuis dix ans, Xherdan Shaqiri est le facteur X de la Nati. Le Suisse a une capacité extraordinaire à être décisif lors des grands rendez-vous. De quoi faire trembler les Portugais.

Triplé en CDM, bicyclette en huitièmes...

En plein débat sur la corrida et le sort réservé aux taureaux, il y en a un qui est bien dur à abattre. Buteur vendredi dernier lors de la victoire des Suisses face à la Serbie (3-2), Xherdan Shaqiri, et sa carcasse aussi compacte que musculeuse, a encore prouvé qu'il était l'homme sur lequel les Helvètes comptent lors des grands rendez-vous. Depuis qu'Ottmar Hitzfeld l'a convoqué pour la première fois en 2010, le natif de Gjilan (Kosovo) est la locomotive de cette, toujours compliquée à manœuvrer lors des grandes compétitions, et les Français ne le savent que trop bien. En fait, l'ancien Lyonnais fait partie de cette caste de joueurs transcendés par l'enjeu, que les Américains appelleraient. En 111 sélections, le petit Suisse a claqué 27 buts... Mais seulement 5 lors de matchs amicaux. C'est donc 22 pions collés dans des matchs officiels, dont 9 à l'Euro et au Mondial. À titre de comparaison, Olivier Giroud, tout nouveau meilleur buteur de l'histoire des Bleus, n'a mis " que " 24 buts en matchs officiel, dont 7 dans les deux plus grandes compétitions., affirmait-il en conférence de presse ce week-end. Difficile de lui donner tort. Surtout compte tenu de l'importance de ses buts. En Coupe du monde, il s'est distingué avec un triplé contre le Honduras lors du Mondial 2014, mais surtout en 2018 avec son but contre les Serbes, dans le temps additionnel, alors que le score était de 1-1. Quatre ans et demi plus tard, c'est de nouveau face à ses meilleurs ennemis qu'il a fait trembler les filets, en ouvrant le score. À l'Euro 2016, il égalise d'une bicyclette extraordinaire, à l'extérieur de la surface, en huitièmes de finale face à la Pologne, à moins de dix minutes du terme. Lors du dernier championnat d'Europe, il signe un doublé contre la Turquie en poules, super décisif pour la qualification, puis il égalise, encore, face à l'Espagne, en quarts de finale. De la glace dans ses veines.