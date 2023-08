Xeka résilie son contrat avec Rennes

Une petite saison et puis s’en va.

Arrivé libre en fin d’été dernier, Xeka ne poursuivra pas l’aventure avec le Stade rennais. Attendu et évoqué par Bruno Génésio, le départ du milieu de terrain portugais a été officialisé ce mercredi soir. « Le Stade Rennais F.C. et Xeka ont résilié d’un commun accord le contrat qui les liait jusqu’en juin 2024 , écrit le club breton sur son compte Twitter. Arrivé au mois de septembre 2023, le milieu de terrain portugais de 28 ans a joué 9 matchs en Rouge et Noir. Bonne continuation Xeka ! » Blessé à la cheville, le milieu de terrain n’a pas disputé la moindre minute depuis le 2 janvier, rendant sa situation plus compliquée. Passé notamment par Dijon et Lille, l’unique buteur du Trophée des champions 2021 est donc à la recherche d’un nouveau défi.…

TB pour SOFOOT.com