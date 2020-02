Xavier Collin : " Les Vosges, c'est la France profonde, mais c'est magnifique"

Xavier Collin a remporté la Coupe de la Ligue avec Gueugnon avant de tenir les défenses d'Ajaccio et de Montpellier. À 45 ans, il mène aujourd'hui son SA Spinalien dans sa plus belle épopée en Coupe de France, avec un quart à jouer contre les Verts. L'occasion de parler de sapins, de diplômes et de salade de fruits avec le Bruce Willis des Vosges.

ÉpinalSaint-Étienne le 13/02/2020 à 21:05 Coupe de France Diffusion sur

Non, surtout pas. Même si la pression est montée tout doucement au fil des jours, on aborde cette rencontre avec beaucoup de recul et de détachement. On va rester nous-mêmes, garder ce qui fait notre force, sans changer notre préparation. On a notre petite routine : un repas en commun le midi aux Moulins bleus, le restaurant qui est juste à côté du stade et qui est partenaire du club, puis les joueurs font une petite marche dans le Parc du château avec le président et l'adjoint, pendant que je prépare la causerie avec l'analyste vidéo. Et après la causerie, les garçons rentrent chez eux avant de revenir pour le match. On fera exactement la même chose ce jeudi, même s'il faudra se déplacer cette fois à Nancy au stade Marcel-Picot.