Xavier Bertrand : «Il faut créer une relation sur mesure avec le Royaume-Uni»

Président (ex-LR) de la région des Hauts-de-France, Xavier Bertrand, fait partie des élus en première ligne sur la question du Brexit. Il met aussi en garde la France contre le risque d'un « no deal » avec les Britanniques, et sur l'affaiblissement possible de l'Union européenne sur l'échiquier mondial.Le Brexit va être officiellement prononcé. Bonne ou mauvaise nouvelle ?XAVIER BERTRAND. Le peuple britannique a fait un choix, je le respecte. Mais ce n'est une bonne nouvelle ni pour l'Europe, ni pour la France : la deuxième puissance économique, après l'Allemagne et devant la France, qui quitte l'Europe, affaiblit notre continent face aux grandes puissances que sont la Chine, les Etats-Unis et la Russie.Quelles vont être les conséquences pour votre région ? Comment l'avez-vous anticipé ?Nous étions prêts depuis fin octobre. Nous avons mis en place les structures pour accueillir les douanes à Dunkerque et à Calais, pour pouvoir faire les nouveaux contrôles. Mais au ?31 janvier, il ne va pas se passer grand-chose. On verra les conséquences d'ici plus un an, selon la nature de l'accord trouvé avec les Britanniques. Personne ne sait comment vont se dérouler les négociations, s'il y aura un deal ou pas.Les Hauts-de-France vont-ils en pâtir, en bénéficier ?Si on en pâtit, toute la France ou l'Union européenne en pâtiront, notamment à cause de contrôles qui ralentiraient le passage à Dunkerque ou au port et au tunnel de Calais. Deux minutes de contrôle supplémentaire, c'est vingt-sept minutes de bouchons. Ce que j'appelle de mes vœux : tant que les Britanniques ne changent pas leurs normes, ne changeons pas nos contrôles. Ne nous montrons pas plus royalistes que le roi.L'emploi dans votre région peut-il en bénéficier ?On a plusieurs dizaines de contacts avancés avec des entreprises britanniques, dans les services et l'industrie. Le message qu'on a fait passer depuis le début du Brexit : pour ...