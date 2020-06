Xavier Bertrand appelle à annuler la réforme de l'assurance-chômage

Le président de la région des Hauts-de-France estime que la réforme de l'assurance chômage "va pénaliser les petits salaires" et qu'"il ne faut pas l'appliquer".

Le président de la région des Hauts-de-France Xavier Bertrand le 5 février 2020. ( AFP / FRANCOIS GUILLOT )

En pleine crise du coronavirus, Emmanuel Macron avait annoncé le 16 mars dernier, à la veille du confinement, "la suspension de toutes les réformes en cours", notamment celles des retraites et de l'assurance chômage. Cela ne signifie pas pour autant que ces réformes très contestées sont abandonnées. Alors que le ministre de l'Economie Bruno Le Maire a estimé en début de semaine que la refonte du système des retraites restait indispensable , des concertations ont lieu au ministère du Travail depuis la semaine dernière avec les partenaires sociaux sur la réforme de l'assurance chômage . Des échanges qui devront aboutir à des décisions "d'ici l'été", a indiqué début juin la ministre du Travail Muriel Pénicaud.

Ce qui n'est pas du goût de Xavier Bertrand, qui souhaite l'annulation de ce projet de loi. Invité de RTL jeudi 18 juin, le président de la région des Hauts-de-France a insisté sur la "guerre" économique qui s'annonce. "N'attendons pas l'automne pour lancer un grand plan contre le chômage et le chômage des jeunes, a-t-il lancé. A la rentrée, le pire c'est qu'il y a une réforme de l'assurance chômage qui va précariser quasiment des centaines de milliers de personnes".

"Avec les nouvelles règles, ceux qui seront au chômage toucheront, pour certains, jusqu'à 200 euros de moins", a-t-il averti. "Cette réforme va pénaliser petits salaires" et "il ne faut pas l'appliquer", a martelé l'ancien élu des Républicains.

Des "ouvertures" côté gouvernement

En vigueur depuis novembre, le premier volet de cette réforme comprend un durcissement de l'ouverture des droits (il faut avoir travaillé six mois sur les 24 derniers, contre quatre sur 28 auparavant) et de leur rechargement (passé d'un mois à six mois de travail).

A l'issue d'une réunion avec Muriel Pénicaud lundi, Cyril Chabanier, président de la CFTC, a noté auprès de l' AFP "qu'il y a une véritable ouverture" sur les conditions d'accès et que le gouvernement "serait prêt à faire un geste". "On a compris que le gouvernement va faire un pas et revenir à quatre mois au lieu de six mois" travaillés pour ouvrir des droits à l'assurance chômage, a de son côté précisé Yves Veyrier, le secrétaire général de Force ouvrière.

Reçu vendredi par la ministre, le syndicaliste a toutefois "compris que le gouvernement aurait du mal à perdre la face et revenir complètement sur la réforme de l'assurance chômage".

Le deuxième volet, reporté du 1er avril au 1er septembre à cause de la crise sanitaire, durcit le calcul de l'allocation pour les travailleurs alternant contrats courts et périodes de chômage, ce qui concerne en premier lieu les travailleurs précaires. "J'ai senti que sur la nouvelle formule de calcul, il n'y avait pas une envie de faire machine arrière mais qu'il y avait une ouverture pour baisser la période de référence de 24 à 12 mois", a assuré Cyril Chabanier. Yves Veyrier s'attend aussi à un changement de la période de référence "de 24 à 12 mois".

Aujourd'hui, la base de l'allocation (le salaire journalier de référence) est calculée en divisant la somme des rémunérations perçues dans les 12 mois précédant la fin du contrat par les seuls jours travaillés pendant cette période. A partir du 1er septembre, cette somme sera calculée sur 24 mois et sera divisée par l'ensemble des jours, travaillés ou non, entre le début du premier contrat et la fin du dernier. Le premier volet a aussi introduit la dégressivité au bout de six mois pour les demandeurs d'emploi ayant eu de hauts salaires, une mesure très décriée par la CFE-CGC mais que le gouvernement n'entend pas modifier, selon Cyril Chabanier. "Sur la dégressivité, ils ont l'air beaucoup plus fermés", a-t-il dit.