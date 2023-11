Xavi Simons : « Je suis fier d’avoir pu jouer à Paris »

Reviendra ? Reviendra pas ?

Actuellement en prêt au RB Leipzig pour une saison, Xavi Simons est un peu plus attendu du côté de Paris à chaque prestation convaincante en Bundesliga. De nouveau sous contrat avec le club de la capitale, la pépite néerlandaise a confié sa fierté d’avoir porté la tunique rouge et bleue. « J e suis fier d’avoir pu jouer à Paris. Je suis content qu’ils soient toujours derrière moi. C’est bien , a-t-il apprécié. J’ai pris la décision de partir au PSV il y a un an pour jouer mon football au quotidien, devenir chaque jour meilleur. Et maintenant, je suis à Leipzig. Pour moi, c’est la meilleure option de venir ici pour continuer à développer mon style de jeu. »…

TB pour SOFOOT.com