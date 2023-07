information fournie par So Foot • 17/07/2023 à 23:42

Xavi Simons déjà proche de quitter le PSG, Bitshiabu aussi

À peine revenu, déjà reparti.

Même si le PSG ne l’a pas encore officialisé, Xavi Simons va faire son retour dans le club de la capitale, un an après son départ pour le PSV Eindhoven, où il a réalisé une très bonne saison, récompensée par un titre de meilleur buteur d’Eredivisie. Toutefois, les Franciliens ne compteraient pas conserver leur pépite néerlandaise et devraient l’envoyer en prêt. D’après Fabrizio Romano et RMC Sport, c’est le RB Leipzig qui tiendrait la corde pour un prêt d’une saison, sans option d’achat.…

LT pour SOFOOT.com