information fournie par So Foot • 31/05/2023 à 17:42

Xavi revient avec amertume sur les départs de ses amis Piqué, Alba et Busquets

Zéro copinage.

Poussés vers la sortie par le FC Barcelone et son entraîneur Xavi, Gerard Piqué (à la retraite depuis fin 2022), Sergio Busquets et Jordi Alba ne réapparaîtront plus sous le maillot du Més que . Des décisions difficiles à prendre pour le technicien, qui a lui-même partagé le terrain avec ces trois hommes (en club comme en sélection) durant sa carrière de joueur : « J’ai dû dire à Piqué de se retirer, parce qu’il jouerait moins. J’ai même eu du mal à dormir, parce qu’on avait beaucoup profité ensemble , a-t-il expliqué sur la chaîne espagnole TV3 . Avec Jordi Alba, j ’ai eu le sentiment de ne pas être un ami à la hauteur , mais je devais donner la priorité à l’équipe. » …

MLM pour SOFOOT.com