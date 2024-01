Xavi : « Quand on me dira que je suis un problème pour le Barça, je serai déjà parti »

Déni, colère, marchandage, dépression, acceptation sont les cinq étapes du deuil.

En poste depuis 2021 au FC Barcelone, Xavi Hernandez est dans la tourmente. En panne d’idées, le Barça de l’ancien milieu de terrain de 43 ans peine à retrouver sa dynamique de l’année dernière le menant à un titre national. Conscient de cette baisse de régime, le Catalan se dit prêt à partir si on lui demande, même si, selon lui, ce n’est pas encore le moment. « Moi, un problème ? Pour le Barça, jamais » , se défend-il. Soutenu par sa direction, il affirme n’avoir jamais eu de demandes de départ officiellement formulées : « Quand on me dira que je suis un problème, je serai déjà parti. Je continuerai en donnant tout pour le club. Le jour où on me dira que je n’apporte rien, je rentrerai chez moi sans problème. » …

QF pour SOFOOT.com