information fournie par So Foot • 30/01/2024 à 22:21

Xavi prévient déjà son successeur sur la difficulté d’entraîner le Barça

Un métier difficile.

Depuis son arrivée, en 2021, sur le banc du FC Barcelone, son club de toujours en tant que joueur, Xavi est passé du « rêve » au cauchemar. S’il a remporté le championnat et la Supercoupe d’Espagne l’an passé, le Catalan n’a jamais vraiment convaincu, la faute à des résultats globaux insuffisants et un style de jeu trop restrictif. Usé par ces trois saisons, l’ancien milieu du club a annoncé son départ en fin de saison, pour des raisons « mentales et footballistiques » .…

EL pour SOFOOT.com