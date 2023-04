information fournie par So Foot • 17/04/2023 à 14:51

Xavi moqué par l’entraîneur de Getafe

« Si j’aurais su, j’aurais pas venu… »

Tenu en échec face à Getafe ce dimanche (0-0), le FC Barcelone a enchaîné un deuxième match de suite sans marquer le moindre but. Une prestation relativement terne que Xavi a analysé de manière quelque peu surprenante en critiquant l’état de la pelouse : « C’est difficile de jouer sur ce terrain, le ballon ne circule pas. C’est mauvais pour les spectateurs, même pour Getafe. Le ballon ne circulait pas non plus sur les contre-attaques de Munir. Aujourd’hui, c’était vraiment visible. Mais ce n’est pas une excuse. […] Nous n’avons pas été assez bons en termes d’occasions, d’efficacité… Nous n’avons pas été assez bons tout court ». L’entraîneur barcelonais a également tenu à s’attarder sur l’horaire de la rencontre: « Nous sommes habitués à jouer sans soleil, plutôt la nuit. »…

MLM pour SOFOOT.com