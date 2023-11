Xavi : la fin de l’état de grâce ?

Alors qu’il fêtait son deuxième anniversaire sur le banc barcelonais face au Shakhtar, Xavi n’a pas vraiment eu le temps de sortir un gâteau et des bougies. L’homme providentiel du FC Barcelone jusqu’ici épargné par les critiques a été rattrapé après la défaite (1-0) par une presse espagnole toujours aussi exigeante vis-à-vis du jeu catalan.

Dans les couloirs du Volksparkstadion, les journalistes espagnols n’ont qu’un nom à la bouche : Xavi. Parce qu’il vient de fêter sa deuxième année sur le banc du Barça ? Pas vraiment. L’entraîneur de 43 ans est plutôt au cœur de la tourmente. Pour avoir perdu contre le Shakhtar, 1-0. Mais surtout pour n’avoir pas proposé grand-chose. « Rien ne s’est passé comme prévu , reconnaît le Catalan en conférence de presse avec la mine des mauvais jours. Nous n’avons pas compris les exigences du jeu, nous avons perdu beaucoup de ballons, nous n’avons pas bien attaqué, nous n’avons pas bien défendu les centres tendus, et les erreurs se paient cher. Nous avons joué l’un des pires matchs de ces deux dernières années sur le plan tactique. » Après une victoire « pas méritée » , selon les propres aveux de Xavi, face à la Real Sociedad le week-end précédent (1-0), le Barça devait faire mieux à Hambourg. L’ancien milieu de terrain avait même prédit que ce déplacement en Allemagne serait « un tournant » de la saison blaugrana . Raté.

Mental à trou

Au milieu de terrain, la triplette Gündoğan-Romeu-Gavi a pris une leçon par les deux jeunes Ukrainiens Georgiy Sudakov (21 ans) et Dmytro Kryskiv (23 ans). Le style de jeu mis en place par Xavi depuis son arrivée, s’éloignant du tiki-taka pour mettre en place un pressing haut et des transitions usant des ailiers, s’est comme volatilisé le temps de 90 minutes. Ou peut-être plus. D’où la montée des critiques. À son pupitre, celui qui bénéficiait jusqu’ici d’un totem d’immunité plaide un blocage mental, la nécessité de faire un reset , botte en touche quand on l’interroge sur la performance de ses milieux… Mais ces excuses ne semblent plus passer. Se filmant en direct pour Twitch, Ricard Torquemada, journaliste de Catalunya Radio, s’agace : « Xavi a parlé énormément du mental, mais il faut qu’on parle de football. Et ne pas se cantonner à un sujet aussi subjectif. On est dans un moment charnière de la saison. Ce n’est pas une question de résultats, mais de se sentir comme le Barça. On ne peut pas

Par Anna Carreau, à Hambourg pour SOFOOT.com