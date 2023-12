Xavi : « J’étais Ferguson et aujourd’hui, je suis à la rue ? »

Une défaite à domicile contre Gérone, un revers à Antwerp et sept buts encaissés en deux matchs…

Forcément, ces deux résultats font tache quand on s’appelle Barcelone. Et forcément, Xavi est actuellement tancé à la suite de ces mauvaises performances. Mais en conférence de presse, l’entraîneur s’est montré offensif au moment de se défendre avant d’aller affronter Valence pour le compte de la dix-septième journée de Liga : « Il y a un mois, vous me disiez que j’allais être le Ferguson du Barça… Vous m’avez dit ça et maintenant, qu’est-ce qu’il se passe ? Aujourd’hui, je suis à la rue ? La stabilité, la stabilité… C’est ce dont le club a besoin ! Je pense que nous avons besoin de cette stabilité, rien de plus. Rien de plus ! » …

FC pour SOFOOT.com