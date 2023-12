Xavi, expert en excuses

En difficultés cet hiver, le FC Barcelone peine à trouver sa dynamique. La faute également à Xavi, peu enclin à se remettre en question.

Le regard noir et en pleine réflexion, Joan Laporta n’avait pas la tête à sourire aux flashs des téléphones en ce deuxième dimanche de décembre. Et pour cause, le FC Barcelone vient de s’incliner à domicile contre le voisin Gérone (2-4), perdant ainsi un peu de terrain dans la course au titre en Liga. Avant de monter dans sa berline, le président Laporta a tout de même glissé une phrase révélatrice à un supporter l’interrogeant sur ce qu’il envisageait de faire pour guérir le club : « Nous allons bientôt en discuter en interne. » Laconique, cette sortie visait pourtant une cible précise : Xavi. Un entraîneur décrié et de moins en moins crédible aux yeux des Culés , lassés de sa constante recherche d’excuses.

La faute du terrain et même du ballon

Depuis la contre-performance face à Gérone, le Barça n’avance d’ailleurs plus. Défaits à Anvers en Ligue des champions (3-2) puis accrochés par Valence (1-1), les Blaugrana se raccrochent à des branches fragiles, après un début de saison pourtant prometteur. Mais l’automne passé, la dynamique s’est doucement freinée, transformant les justifications de Xavi en arguments difficilement recevables. « Nous avons bien commencé la saison. Et puis la presse s’en est mêlée , entonnait ainsi la Maquina en novembre dernier. On critique tellement l’équipe, que mes joueurs n’arrivent plus à se concentrer sur le terrain . » Se plaindre de la pression en tant que légende du FC Barcelone devenue entraîneur a en effet de quoi faire tiquer.…

Par Adel Bentaha pour SOFOOT.com